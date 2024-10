Il cane Krypto nella nuova immagine del film Superman (Di martedì 15 ottobre 2024) Il regista James Gunn è tornato oggi ha condividere contenuti dal suo Superman e, per la gioia dei fan DC, ha svelato la presenza nel film del cane Krypto. Tra i tanti adattamenti del celebre supereroe DC Comics, nessuno in effetti mai aveva neppure lontanamente pensato di portare sul grande schermo il super-cane “Krypto“. Gunn, che di certo non ha mai sofferto di parellelismi, ha voluto farlo prendendo ispirazione dalla struggente storia vera del suo cane “Ozu”, salvato da un canile qualche tempo fa. L’immagine postata da James Gunn, oltre a mostrare David Corenswet nei panni di Kal-El/Superman, offre di fatto un primo sguardo a Krypto. Come anticipato, il tweet è stato accompagnato anche dal messaggio struggente dedicato al cane stesso del regista: Krypto arriva sugli schermi in Superman quest’estate. Universalmovies.it - Il cane Krypto nella nuova immagine del film Superman Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il regista James Gunn è tornato oggi ha condividere contenuti dal suoe, per la gioia dei fan DC, ha svelato la presenza neldel. Tra i tanti adattamenti del celebre supereroe DC Comics, nessuno in effetti mai aveva neppure lontanamente pensato di portare sul grande schermo il super-“. Gunn, che di certo non ha mai sofferto di parellelismi, ha voluto farlo prendendo ispirazione dalla struggente storia vera del suo“Ozu”, salvato da un canile qualche tempo fa. L’postata da James Gunn, oltre a mostrare David Corenswet nei panni di Kal-El/, offre di fatto un primo sguardo a. Come anticipato, il tweet è stato accompagnato anche dal messaggio struggente dedicato alstesso del regista:arriva sugli schermi inquest’estate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Megalopolis : il debutto nelle sale americane del film di Coppola sembra destinato a essere un flop - Megalopolis, l'ambizioso film diretto da Francis Ford Coppola, sembra non arriverà oltre a 5-7 milioni al suo debutto nelle sale americane. Coppola ha infatti finanziato in modo indipendente il progetto che è arrivato ad avere un considerevole budget di circa 120 milioni di dollari. Le prime proiezioni sostengono che gli incassi di Megalopolis nel primo weekend di programmazione nelle sale non ... (Movieplayer.it)

Di che razza è il cane del film Un viaggio a quattro zampe (no - non è un pitbull) - Bella, o Shelby, che dir si voglia, non è dunque di razza pitbull come il suo omologo di finzione: la produzione del film ha speso tempo e risorse per trovare un animale adatto allo scopo. Scheda di Shelby al canile in Tennessee [moviepaws. Jordi, agente della Protezione Animali che si è occupato del caso: “Abbiamo fatto delle ricerche per assicurarci che fosse tutto vero… una chiamata da ... (Cinemaserietv.it)

Pallacanestro Reggiana - cinquant’anni da film - Si rivolgeranno alla platea anche leggende indimenticabili, dal passato recente agli albori della gloria, del sodalizio cittadino di basket tra cui, in ordine rigorosamente cronologico: Orazio Rustichelli, Piero Montecchi, Amedeo Della Valle, Rimantas Kaukenas, nonché tanti dirigenti della società, e proprietari, succedutisi in questi 50 anni, quali Mario Ghiacci e Stefano Landi, il patron degli ... (Ilrestodelcarlino.it)