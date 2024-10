Donnapop.it - Hanno ucciso l’uomo ragno, chi è Elia Nuzzolo, l’attore che fa Max Pezzali?

(Di martedì 15 ottobre 2024)che interpreta Maxnella serie televisiva firmata Sky. Conosciamolo meglio! Leggi anche: Chi è Matteo Oscar Giuggioli, tutto sul giovane e talentuoso attore Faccia pulita e talento da vendere,è un giovanissimo attore emergente, formato professionalmente al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Volto già conosciuto al pubblico del piccolo schermo, ha interpretato il ruolo di Mike Bongiorno da giovane nel biopic dedicato all’indimenticabile conduttore televisivo e ha indossato i panni di Maxnella fiction– la leggendaria storia degli 883. In altre parole, il giovaneha tutte le carte in regola per far parlare di sé nel mondo della recitazione, avendo iniziato molto presto la sua carriera e la sua formazione.