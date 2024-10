Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie | DIRETTA (Di martedì 15 ottobre 2024) DIRETTA live della Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 15 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 15 ottobre 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA Notizia in aggiornamento Tpi.it - Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie | DIRETTA Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024)live delladioggi, martedì 15 ottobre Di seguito ledi oggi, martedì 15 ottobre 2024, sullatraa Gaza,in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento

Italia-Israele - Spalletti : “Convincere più israeliani che guerra deve finire” - Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, parlando al Tg1 della situazione in Medio Oriente alla vigilia della partita a Udine tra Italia e Israele di scena lunedì 14 ottobre. È una città civilissima, con gente per bene. Ho tantissimi amici che domani saranno a vedere la partita allo stadio”. Italia-Israele, Spalletti: “Convincere più israeliani che guerra deve finire” Italia-Israele, ct ... (Corrieretoscano.it)

Italia-Israele - Spalletti scende in campo : «La guerra deve finire - convinciamo gli israeliani» - . Dopo aver pareggiato contro il Belgio, gli Azzurri proveranno a riconfermare il successo dell’andata per restare in vetta al girone di Nations League. Lunedì 14 ottobre alle 20. «Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire». (Open.online)

Nations League - oggi Italia-Israele. Il ct Spalletti : “Dobbiamo convincere più israeliani che la guerra deve finire” - Per via delle impressionanti misure di sicurezza, magari per via degli sviluppi che la guerra ha portato negli ultimi giorni, con gli attacchi di Israele anche alle postazioni italiane dell’Unifil. Sono solo 11. Il ct di Israele, Ran Ben Shimon, ha commentato così: “La situazione in Israele non è facile e giocare a calcio in giorni come questi è molto difficile, ma abbiamo il privilegio di ... (Ilfattoquotidiano.it)