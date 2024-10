Golf | Francesco Molinari al via a Las Vegas sette azzurri in gara in Andalusia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Farà tappa a Las, in Nevada, il PGA Tour dicon la 42^ edizione dello Shriners Children’s Open, in programma dal 17 al 20 ottobre. L’unico azzurro presente è, che se la vedrà rivali del calibro del sudcoreano Tom Kim (bicampione in carica), il tedesco Stephan Jaeger e lo statunitense Tom McCarty. Il montepremi in palio è pari a 7 milioni di dollari, di cui 1.26 andranno al vincitore, il quale sintirà anche un’esenzione di due anni sul circuito e inviti per prendere parte ai tornei più importanti nel 2025. Il DP World Tour invece sbarca in Spagna, sempre dal 17 al 20 ottobre, per l’Andalucia Masters, giunto alla decima edizione. Il candidato numero uno per il titolo non può che essere Jon Rahm, ex numero uno del mondo che vorrà fare bella figura davanti al pubblico spagnolo. Al via tanta Italia, con benrappresentanti determinati a fare bene.