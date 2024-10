Gambaro: “Napoli, un potenziale da scudetto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo l’ex calciatore Enzo Gambaro, il Napoli si trova in una posizione ideale per lottare fino alla fine del campionato per vincere lo scudetto. La squadra partenopea non è impegnata nelle coppe europee, il che offre un vantaggio significativo: il tecnico Antonio Conte avrà l’opportunità di lavorare con i suoi giocatori per l’intera settimana senza le interruzioni derivanti dagli impegni internazionali. Questa continuità di allenamenti, combinata con una rosa già forte e rinforzata da un mercato importante, pone il Napoli in una condizione privilegiata rispetto alle avversarie. Gambaro: L’Impatto di Antonio Conte L’arrivo di Antonio Conte è visto da Gambaro come un elemento stimolante per la squadra. Terzotemponapoli.com - Gambaro: “Napoli, un potenziale da scudetto” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo l’ex calciatore Enzo, ilsi trova in una posizione ideale per lottare fino alla fine del campionato per vincere lo. La squadra partenopea non è impegnata nelle coppe europee, il che offre un vantaggio significativo: il tecnico Antonio Conte avrà l’opportunità di lavorare con i suoi giocatori per l’intera settimana senza le interruzioni derivanti dagli impegni internazionali. Questa continuità di allenamenti, combinata con una rosa già forte e rinforzata da un mercato importante, pone ilin una condizione privilegiata rispetto alle avversarie.: L’Impatto di Antonio Conte L’arrivo di Antonio Conte è visto dacome un elemento stimolante per la squadra.

Aspettando Napoli-Parma con il doppio ex Enzo Gambaro - . E quindi, sino a gennaio, le 16 giornate di campionato possono essere condizionate dagli impegni nelle coppe. Il Napoli, non giocando le coppe in questa stagione… “Penso, tuttavia, che il Napoli possa fare bene in questa stagione non giocando le coppe, avendo 8 gare in meno rispetto alle big che giocano in Champions. (Terzotemponapoli.com)