Formazione: possibilità di tirocini alla Corte di Conti per gli studenti dell'Università

Pisa, 15 ottobre 2024 – Da questo anno accademico tutti gli studenti dell'Università di Pisa che frequentano corsi di laurea triennale o magistrale, master, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione non mediche potranno svolgere tirocini curriculari presso la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. A stabilirlo è la convenzione quadro da poco siglata con l'Ateneo pisano che prevede, inoltre, anche occasioni formative e di aggiornamento per il personale amministrativo della Corte.

Percorsi tra teatro e letteratura per educare gli studenti alla cultura di genere - Il teatro e la letteratura per educare le giovani generazioni alla cultura di genere. L’associazione culturale Noidellescarpediverse ha rinnovato la collaborazione con il Pronto Donna - Centro Antiviolenza con l’obiettivo di promuovere una serie di incontri in scuole di diverso grado del... (Arezzonotizie.it)

Percorsi tra teatro e letteratura per educare gli studenti alla cultura di genere - 00, il Pronto Donna proporrà un galà di raccolta fondi all’osteria Hierro in via Setteponti finalizzato a realizzare una nuova sede per il Centro Antiviolenza. Siamo, dunque, particolarmente felici di declinare le potenzialità di questo strumento al servizio delle finalità del Pronto Donna e di dar così seguito a una collaborazione che prosegue ormai da molti anni». (Lanazione.it)

L'Ateneo di Bari nel progetto 'Corridoi Universitari' : "Studenti rifugiati frequenteranno corsi di laurea" - Alcuni degli studenti saranno accolti nell'Università di Bari e frequenteranno programmi di laurea magistrale della durata di 2 anni. Questa mattina all’aeroporto di Fiumicino è stato accolto il primo gruppo di 65 rifugiati destinatari di borse di studio grazie alla sesta edizione del progetto... (Baritoday.it)