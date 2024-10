Forlì, piomba di notte in casa di una conoscente, la violenta e filma tutto: arrestato (Di martedì 15 ottobre 2024) A Forlì un uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e revenge porn. Si sarebbe introdotto clandestinamente nella casa di una conoscente e l’avrebbe stuprata filmando la violenza con il proprio smartphone. I fatti risalgono allo scorso agosto. Sono le 5 del mattino quando una ragazza corre in strada con fare terrorizzato: chiede aiuto a una donna, che allerta i soccorsi. La giovane riferisce che due ore prima ha sentito dei rumori in casa e ha scoperto che un suo conoscente era entrato furtivamente e l’ha poi violentata. L’uomo è un cittadino straniero senza fissa dimora, noto negli ambienti dello spaccio cittadino e pregiudicato (ha alle spalle una condanna per estorsione). Secondo gli inquirenti, al momento dei fatti era probabilmente in crisi di astinenza. Tpi.it - Forlì, piomba di notte in casa di una conoscente, la violenta e filma tutto: arrestato Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aun uomo è statocon l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e revenge porn. Si sarebbe introdotto clandestinamente nelladi unae l’avrebbe stupratando la violenza con il proprio smartphone. I fatti risalgono allo scorso agosto. Sono le 5 del mattino quando una ragazza corre in strada con fare terrorizzato: chiede aiuto a una donna, che allerta i soccorsi. La giovane riferisce che due ore prima ha sentito dei rumori ine ha scoperto che un suoera entrato furtivamente e l’ha poita. L’uomo è un cittadino straniero senza fissa dimora, noto negli ambienti dello spaccio cittadino e pregiudicato (ha alle spalle una condanna per estorsione). Secondo gli inquirenti, al momento dei fatti era probabilmente in crisi di astinenza.

