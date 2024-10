FIGC, Gravina: “Ricandidatura? Deciderò dopo l’Assemblea” (Di martedì 15 ottobre 2024) La FIGC vivrà l’elezione del nuovo presidente. Il vertice del calcio italiano cambierà, vedremo verso quale direzione nell’Assemblea che si terrà a breve. Gabriele Gravina valuta una Ricandidatura, ma vuole attendere prima la prossima assise assembleare. Vedremo cosa deciderà. Di seguito le sue dichiarazioni al quotidiano “La Repubblica”. FIGC, Gravina scioglierà la riserva sulla Ricandidatura Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: “Ricandidatura? Ho preso un impegno, scioglierò questa riserva dopo l’Assemblea per una forma di rispetto verso i delegati. Non voglio che la modifica statutaria possa essere condizionata dalla decisione di una mia candidatura. Poi dirò quello che ho in mente di fare. Non ho intenzione, però, di lasciare in mano il calcio italiano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio. Terzotemponapoli.com - FIGC, Gravina: “Ricandidatura? Deciderò dopo l’Assemblea” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Lavivrà l’elezione del nuovo presidente. Il vertice del calcio italiano cambierà, vedremo verso quale direzione nelche si terrà a breve. Gabrielevaluta una, ma vuole attendere prima la prossima assise assembleare. Vedremo cosa deciderà. Di seguito le sue dichiarazioni al quotidiano “La Repubblica”.scioglierà la riserva sullaGabriele, presidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: “? Ho preso un impegno, scioglierò questa riservaper una forma di rispetto verso i delegati. Non voglio che la modifica statutaria possa essere condizionata dalla decisione di una mia candidatura. Poi dirò quello che ho in mente di fare. Non ho intenzione, però, di lasciare in mano il calcio italiano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio.

