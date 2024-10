Festa del Cinema di Roma: da Johnny Depp a Demi Moore, parata di stelle sul red carpet (Di martedì 15 ottobre 2024) Scatterà mercoledì 16 ottobre la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Un’edizione che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. Al regista italo-americano è stata intitolata una strada a Cinecittà e martedì ha ricevuto la Lupa Capitolina in Campidoglio. Ed è proprio il film di Coppola, ‘Megalopolis’, uno dei più attesi di questa edizione della kermesse. Le star sul red carpet e le pellicole in programma Tante le star che sfileranno sul red carpet, tante le pellicole in programma. Tra queste il ricordo di Enrico Berlinguer a 40 anni di distanza dalla morte dello storico leader del partito Comunista con ‘Berlinguer, la grande ambizione’, film di Andrea Segre con Elio Germano, Giorgio Tirabassi ed Elena Radonicich. Lapresse.it - Festa del Cinema di Roma: da Johnny Depp a Demi Moore, parata di stelle sul red carpet Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scatterà mercoledì 16 ottobre la 19esima edizione delladeldi. Un’edizione che ha avuto come pre-apertura l’omaggio a Francis Ford Coppola. Al regista italo-americano è stata intitolata una strada a Cinecittà e martedì ha ricevuto la Lupa Capitolina in Campidoglio. Ed è proprio il film di Coppola, ‘Megalopolis’, uno dei più attesi di questa edizione della kermesse. Le star sul rede le pellicole in programma Tante le star che sfileranno sul red, tante le pellicole in programma. Tra queste il ricordo di Enrico Berlinguer a 40 anni di distanza dalla morte dello storico leader del partito Comunista con ‘Berlinguer, la grande ambizione’, film di Andrea Segre con Elio Germano, Giorgio Tirabassi ed Elena Radonicich.

Renato Casaro : L'uomo che ha disegnato il cinema - inaugurata la mostra per la Festa del cinema di Roma - Alla casa del Cinema di Roma e lungo via Veneto i poster creati dal pittore del cinema, Renato Casaro, nella mostra inaugurata il 15 ottobre in occasione della Festa del Cinema. (Comingsoon.it)

Alla Festa del Cinema di Roma mostra su Renato Casaro - l’uomo che ha ‘disegnato’ il cinema - (FOTOGALLERY) Alla Casa del Cinema saranno esposte 41 opere, copie originali della collezione privata del maestro. Lungo la via saranno infatti collocati – continua l’assessora Ghia – alcuni dei suoi manifesti più iconici in grande formato. Dopo il boom dei manifesti disegnati a mano, Casaro ha continuato a lavorare come illustratore e artista visivo, espandendo il suo repertorio a temi ... (Dailyshowmagazine.com)

