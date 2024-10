Eni Award 2024: Innovazione e Sostenibilità Premiate in una Cerimonia di Alto Livello (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il prestigioso Eni Award 2024 si è svolto presso il Palazzo del Quirinale, celebrando i risultati di ricerca che puntano a un futuro sostenibile nelle energie rinnovabili e nella tutela ambientale. Alla Cerimonia hanno partecipato autorevoli figure, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, e il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Zafarana. Il premio, giunto alla sua sedicesima edizione, si configura come un’importante kermesse internazionale dedicata a riconoscere l’importanza della ricerca scientifica nell’ambito dell’energia e dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gaeta.it - Eni Award 2024: Innovazione e Sostenibilità Premiate in una Cerimonia di Alto Livello Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il prestigioso Enisi è svolto presso il Palazzo del Quirinale, celebrando i risultati di ricerca che puntano a un futuro sostenibile nelle energie rinnovabili e nella tutela ambientale. Allahanno partecipato autorevoli figure, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, e il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Zafarana. Il premio, giunto alla sua sedicesima edizione, si configura come un’importante kermesse internazionale dedicata a riconoscere l’importanza della ricerca scientifica nell’ambito dell’energia e dell’ambiente, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Eni - assegnati al Quirinale gli Award 2024 per la ricerca scientifica e l’innovazione - Sono solo alcuni dei temi al cuore delle ricerche premiate nel corso della cerimonia degli Eni Award 2024, che si è svolta oggi a Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e del […]. (Adnkronos) – Fonti alternative a carbonio, nuovi materiali fotovoltaici, riduzione dei rifiuti. (Periodicodaily.com)

