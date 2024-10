Droga: abbattuto fortino del crack allo Sperone di Palermo, 18 arresti (Di martedì 15 ottobre 2024) Smantellata dalla polizia di Stato un’associazione criminale che inondava di crack il quartiere palermitano dello Sperone . Una piazza della Droga, tra le principali della Sicilia, che valeva 50 mila euro al mese. Diciotto le persone raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere , 17 delle quali rispondono di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e una Feedpress.me - Droga: abbattuto fortino del crack allo Sperone di Palermo, 18 arresti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) Smantellata dalla polizia di Stato un’associazione criminale che inondava diil quartiere palermitano dello. Una piazza della, tra le principali della Sicilia, che valeva 50 mila euro al mese. Diciotto le persone raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere , 17 delle quali rispondono di associazione per delinquere finalizzataspaccio di stupefacenti e una

