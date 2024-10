Daniele Silvestri diventa prof di ‘Canzone d’autore’ (Di martedì 15 ottobre 2024) Daniele Silvestri sarà docente per la sezione “Canzone d’autore “nel Laboratorio di alta Formazione Artistica della Regione Lazio presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, a Roma, un nuovo percorso dedicato a cantautori, interpreti, autori e produttori. L’artista, che quest’anno ha festeggiato i 30 anni di una carriera ricca di riconoscimenti, farà parte del corpo docente del laboratorio 2025/26 che si articola in “Canzone”, “Teatro” e “Multimediale”. Nel corso, che sarà gratuito con ammissione tramite bando, Silvestri affiancherà 35 ragazzi dai 16 ai 29 anni, che potranno così sperimentare ed affinare le proprie attitudini attraverso il confronto e lo studio. Lapresse.it - Daniele Silvestri diventa prof di ‘Canzone d’autore’ Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024)sarà docente per la sezione “Canzone d’autore “nel Laboratorio di alta Formazione Artistica della Regione Lazio presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, a Roma, un nuovo percorso dedicato a cantautori, interpreti, autori e produttori. L’artista, che quest’anno ha festeggiato i 30 anni di una carriera ricca di riconoscimenti, farà parte del corpo docente del laboratorio 2025/26 che si articola in “Canzone”, “Teatro” e “Multimediale”. Nel corso, che sarà gratuito con ammissione tramite bando,affiancherà 35 ragazzi dai 16 ai 29 anni, che potranno così sperimentare ed affinare le proprie attitudini attraverso il confronto e lo studio.

Daniele Silvestri entra nel corpo docente dell’Officina delle Arti a Roma : nuove opportunità per giovani talenti - I corsi saranno gratuiti e l’ammissione avverrà tramite un bando. La sua esperienza nel laboratorio offre ai giovani artisti un accesso prezioso a competenze tecniche, enfatizzando l’importanza della narrazione e dell’autenticità nella musica. L’artista si impegnerà a trasmettere la sua esperienza e a guidare i partecipanti nel complesso mondo della canzone d’autore, affrontando temi come la ... (Gaeta.it)

