"Cosa stavano facendo a bordo". Bayesian e lo "strano" blackout: i dubbi di Matone (Di martedì 15 ottobre 2024) Che Cosa sia davvero successo al Bayesian rimane un mistero. Certo è che a bordo il magnate inglese Mike Lynch, proprietario dello yacht affondato, stava festeggiando la sua vittoria in tribunale dopo le accuse di frode. Proprio questo aspetto per Simonetta Matone non è da sottovalutare. A maggior ragione, è il ragionamento della deputata della Lega a Quarta Repubblica, "se fosse vero che c'è stato un blackout da cui è nata la tragedia, questo blackout potrebbe anche essere stato scientificamente provocato". A rendere l'incidente avvenuto nelle acque di Porticello ancora più misterioso ci sono alcune strane coincidenze. Solo due giorni prima il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain, è stato ucciso in un incidente stradale. Liberoquotidiano.it - "Cosa stavano facendo a bordo". Bayesian e lo "strano" blackout: i dubbi di Matone Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Chesia davvero successo alrimane un mistero. Certo è che ail magnate inglese Mike Lynch, proprietario dello yacht affondato, stava festeggiando la sua vittoria in tribunale dopo le accuse di frode. Proprio questo aspetto per Simonettanon è da sottovalutare. A maggior ragione, è il ragionamento della deputata della Lega a Quarta Repubblica, "se fosse vero che c'è stato unda cui è nata la tragedia, questopotrebbe anche essere stato scientificamente provocato". A rendere l'incidente avvenuto nelle acque di Porticello ancora più misterioso ci sono alcune strane coincidenze. Solo due giorni prima il socio in affari di Lynch, Stephen Chamberlain, è stato ucciso in un incidente stradale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya - delirio in Cina : cosa spunta a bordo campo | Guarda - Un indizio di gossip che ha fatto rizzare le orecchie a molti, visto anche il bacio imbarazzato e il clima un po' gelido che gravava sui due a Flushing Meadows. Il primo torneo dopo gli Us Open vinti alla grande a inizio mese e la pausa glamour alla Milano Fashion Week. In occasione della sfilata di Gucci, di cui è testimonial, non c'era Anna Kalinskaya, la tennista russa con cui ... (Liberoquotidiano.it)

"Mangio gratis e me ne vado" : Sinner - cosa gli scappa di bocca a bordocampo | Video - Pur essendo arrivato ieri, Sinner in realtà ha fatto sentire la sua vicinanza ai compagni per tutta la settimana con messaggi e telefonate. L'Italia sta festeggiando, grazie al Brasile, la possibilità di difendere il titolo a Malaga, nella finale a otto in programma dal 19 al 24 novembre. Parole che hanno fatto subito scoppiare a ridere i suoi compagni. (Liberoquotidiano.it)

In mare con la guardia costiera - cosa abbiamo scoperto a bordo della vedetta che ogni giorno pattuglia lo Stretto - . In gergo si chiama "Charlie Papa 734" ed è una delle vedette della guardia costiera di Messina che ogni giorno sfida onde e correnti per garantire la sicurezza nello Stretto. . MessinaToday ci è salita a bordo per seguire da vicino l'attività quotidiana degli uomini coordinati dal comandante della. (Messinatoday.it)