Cosa rischia Mbappé? In Svezia la pena minima per stupro è di tre anni (Le Parisien) Cosa succede adesso a Mbappé? Scrive Le Parisien che normalmente sarebbe convocato per un interrogatorio. In questo caso è possibile che venga sentito a distanza con la giustizia francese o spagnola che si limiterà a porre le domande trasmesse dalla polizia svedese. Non deve andare in Svezia. Sulla base di questa udienza e delle prove, il fascicolo potrebbe essere chiuso senza ulteriori azioni. In caso contrario, potrebbe essere convocato questa volta in Svezia per una nuova udienza. Qualora non si presentasse, potrebbe esserci un mandato d'arresto europeo. La legge svedese prevede una pena minima di tre anni in caso di stupro provato.

