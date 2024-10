Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova capolista: "Una settimana magica"

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Salutate la". È finita con il coro di festa, di orgoglio e di ringraziamento da parte dei Crossroad la terza uscita casalinga del, quella che, in virtù del 3-1 sull’Urbino, ha spedito i ragazzi di Mobili in vetta all’Eccellenza. Siamo solo alla sesta giornata e quindi nessuna illusione, ma è giusto che squadra, dirigenza e ambiente si godano il primato. E fa niente se dopo la bellezza di 548’ in campionato è terminata l’inviolabilità della porta, domenica difesa da Fatone visto che Ajradinoski non era al meglio. Ad aprire le danze, indirizzando il match verso la terza vittoria consecutiva, è stato Persiani, per l’attaccante prima rete in campionato. Poi gli ospiti ci hanno messo del loro, con il pasticcio che ha regalato il bis e l’intervento maldestro di Alessandroni che ha favorito la doppietta di Pasqui.