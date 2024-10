Chi è l’uomo più bello del mondo? Lo dice la scienza e non si può darle torto. La classifica dei più avvenenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Se i gusti sono opinabili, la scienza non lo è e ha stilato una classifica per stabilire chi sia l’uomo più bello del mondo usando la matematica. Come scrive il Daily Mail, a Londra c’è un medico che usa proprio la matematica per stabilire chi siano le persone più avvenenti del mondo e lo fa usando la sezione Milleunadonna.it - Chi è l’uomo più bello del mondo? Lo dice la scienza e non si può darle torto. La classifica dei più avvenenti Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se i gusti sono opinabili, lanon lo è e ha stilato unaper stabilire chi siapiùdelusando la matematica. Come scrive il Daily Mail, a Londra c’è un medico che usa proprio la matematica per stabilire chi siano le persone piùdele lo fa usando la sezione

Aaron Taylor-Johnson è l’uomo più bello del mondo secondo la sezione aurea : “E’ a un soffio dalla perfezione” – LA CLASSIFICA - . Non è un caso se Aaron Taylor-Johnson è considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood, ma ora a confermare questo giudizio c’è anche l’analisi del dottor De Silva, che ha esaminato le misure di occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento, mascella e forma del viso di diverse celebrità maschili, generando una classifica basata su quanto questi volti si avvicinano all’ideale di ... (Ilfattoquotidiano.it)

