C' erano una volta Giresse e Zidane Il Bordeaux prova a rilanciarsi dalla quarta serie

AGI - E' una delle squadre più antiche e prestigiose di Francia, vincitrice di sei scudetti, 10 trofei nazionali (fra cui tre di Lega) e due internazionali (tra cui una Coppa Intertoto): da agosto, però, il Bordeaux si trova ad affrontare una lunghissima risalita dopo essere sprofondato nella quarta serie, la National 2, dove il suo campionato è partito con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il primo successo è arrivato solo il 5 ottobre per 2-1 a Saumur, cittadina sulle rive della Loira: una dimensione provinciale quanto mai lontana dai fasti della fine del secolo scorso, quando a indossare la maglia blu dei 'Marine et Blanc' girondini erano campioni come Alain Giresse e Jean Tigana negli anni '80 o Zinedine Zidane negli anni '90.

