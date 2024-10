Caso Mbappé, pronte querele per diffamazione dopo l’accusa di stupro: la situazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Le ultime sulle accuse di stupro nei confronti di Kylian Mbappé da parte di una ragazza svedese. Tutti i dettagli in merito Marie-Alix Canu-Bernard, avvocato di Kylian Mbappé, ha parlato a TF1 della accuse di stupro nei confronti dell’attaccante del Real Madrid. LE PAROLE – «Non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi Calcionews24.com - Caso Mbappé, pronte querele per diffamazione dopo l’accusa di stupro: la situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le ultime sulle accuse dinei confronti di Kylianda parte di una ragazza svedese. Tutti i dettagli in merito Marie-Alix Canu-Bernard, avvocato di Kylian, ha parlato a TF1 della accuse dinei confronti dell’attaccante del Real Madrid. LE PAROLE – «Non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi

Mbappé indagato per stupro in Svezia. Deschamps : “Non è un bene per la Francia” - Il fuoriclasse del Real Madrid Kylian Mbappe è sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per stupro. La conferma è arrivata oggi, 15 ottobre 2024 L'articolo Mbappé indagato per stupro in Svezia. Deschamps: “Non è un bene per la Francia” proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

L’avvocata di Mbappé : «Le accuse di stupro sono infondate. Lui non è mai da solo - in nessun momento» - La legge svedese prevede una pena minima di tre anni in caso di stupro provato. Cosa rischia l’attaccante francese? In Svezia la pena minima per stupro è di tre anni Scrive Le Parisien che normalmente sarebbe convocato per un interrogatorio. L’avvocata di Mbappé: «Accuse di stupro sono infondate, non sappiamo neanche chi le ha fatte» Le dichiarazioni dell’avvocata: «Ci dicono di presentare una ... (Ilnapolista.it)

Mbappé - nuovi dettagli dalla Svezia sulle accuse di stupro. E si apre la causa col Paris Saint-Germain|Primapagina - “In seguito ad alcune indiscrezioni di stampa in merito ad un presunto stupro avvenuto a Stoccolma, la Procura può confermare che una denuncia per violenza sessuale è stata presentata alla polizia. Se tutto andrà secondo programma, il classe ’98 sarà a disposizione di Carlo Ancelotti per il prossimo impegno di campionato contro il Celta Vigo, ma inevitabilmente le attenzioni mediatiche sono ... (Justcalcio.com)