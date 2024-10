Quotidiano.net - Casini “interpreta“ Kohl: "Gigante d’Europa"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Forse non sarà un grande spettacolo, la politica. Ma rimane un palcoscenico vivacissimo. Come sa bene Pier Ferdinando, da quarant’anni fra i più assidui protagonisti sulla “scena“. Ieri ha deciso di compiere un passo in più. E di tornare in un teatro vero. È stato lui a “re“ Helmut, cancelliere tedesco della riunificazione. Che per una sera si è ritrovato alla sbarra in La storia a processo, fortunatissimo format di Elisa Greco, appena ripartito al Filodrammatici di Milano. Senatore, come si trova nei panni del cancelliere? "Ho accettato con entusiasmo, ero amico die lo considero un modo per rendere omaggio a una personalitàsca, capace di realizzare cose straordinarie". Pensa alla Germania unita? "Non solo. Ha segnato il processo di unificazione europea, con Maastricht e l’euro.