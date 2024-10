Caduta dei capelli in autunno: perché succede e come correre ai ripari (Di martedì 15 ottobre 2024) Cambio di stagione e chioma, un binomio che richiede sempre qualche piccola accortezza in più perché è proprio nei momenti di passaggio che la Caduta dei capelli può farsi più frequente. Si tratta di un fenomeno normale, in quanto il capello è una fibra con un suo ciclo vitale che a un certo punto giunge al termine: difficile contarli tutti, ma perderne fino a cento al giorno rientra in un range che non deve destare ansie, a meno che non esistano condizioni patologiche. Caduta dei capelli: ecco perché succede in autunno I capelli cadono tutto l’anno, ma può succedere che si riscontri un incremento stagionale, in autunno come in primavera. Amica.it - Caduta dei capelli in autunno: perché succede e come correre ai ripari Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Cambio di stagione e chioma, un binomio che richiede sempre qualche piccola accortezza in piùè proprio nei momenti di passaggio che ladeipuò farsi più frequente. Si tratta di un fenomeno normale, in quanto il capello è una fibra con un suo ciclo vitale che a un certo punto giunge al termine: difficile contarli tutti, ma perderne fino a cento al giorno rientra in un range che non deve destare ansie, a meno che non esistano condizioni patologiche.dei: eccoincadono tutto l’anno, ma puòre che si riscontri un incremento stagionale, inin primavera.

