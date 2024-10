Cade dal tetto del bocciodromo, operaio grave all'ospedale (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 9.30 di oggi, in via Taliercio a Lovadina di Spresiano (Treviso), si è verificato un incidente sul lavoro: un operaio 56enne di San Donà di Piave è caduto dal tetto del bocciodromo, dove - in base alle prime informazioni - stava eseguendo dei lavori. L'uomo è stato soccorso e trasportato Veneziatoday.it - Cade dal tetto del bocciodromo, operaio grave all'ospedale Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 9.30 di oggi, in via Taliercio a Lovadina di Spresiano (Treviso), si è verificato un incidente sul lavoro: un56enne di San Donà di Piave è caduto daldel, dove - in base alle prime informazioni - stava eseguendo dei lavori. L'uomo è stato soccorso e trasportato

