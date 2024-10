Beatles: Joseph Quinn sarà George Harrison? (Di martedì 15 ottobre 2024) La star dei Fantastici Quattro potrebbe essere uno dei Fab Four nel progetto orchestrato da Sam Mendes. Sony Pictures e Sam Mendes stanno lavorando a pieno ritmo per poter portare a compimento il progetto di realizzare quattro film separati, ciascuno dedicato ai celebri membri dei Beatles. Nelle ultime ore sembra essersi delineato un importante sviluppo sul casting. Secondo quanto riporta il Sun, il regista avrebbe scelto l'attore che potrebbe interpretare George Harrison nel franchise in lavorazione. Potrebbe essere Joseph Quinn, star di Stranger Things e futuro co-protagonista nel film del Marvel Cinematic Universe sui Fantastici Quattro. Dall'MCU ai Beatles Joseph Quinn potrebbe abbracciare un nuovo progetto e interpretare George Harrison dopo aver conquistato il pubblico nel ruolo Movieplayer.it - Beatles: Joseph Quinn sarà George Harrison? Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La star dei Fantastici Quattro potrebbe essere uno dei Fab Four nel progetto orchestrato da Sam Mendes. Sony Pictures e Sam Mendes stanno lavorando a pieno ritmo per poter portare a compimento il progetto di realizzare quattro film separati, ciascuno dedicato ai celebri membri dei. Nelle ultime ore sembra essersi delineato un importante sviluppo sul casting. Secondo quanto riporta il Sun, il regista avrebbe scelto l'attore che potrebbe interpretarenel franchise in lavorazione. Potrebbe essere, star di Stranger Things e futuro co-protagonista nel film del Marvel Cinematic Universe sui Fantastici Quattro. Dall'MCU aipotrebbe abbracciare un nuovo progetto e interpretaredopo aver conquistato il pubblico nel ruolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Progetto Legalità. Un premio a quattro scuole - I partecipanti di 41 scuole della Lombardia sono stati premiati all’Auditorium Gaber del Consiglio Regionale della Lombardia, alla presenza del suo presidente Federico Romani e della presidente dell’Associazione in memoria delle Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi. Le scuole torneranno in campo per affrontare nuove sfide, con attività e percorsi ancora più coinvolgenti. (Ilgiorno.it)

Rimborso per chi va in bici - boom del progetto : in quattro mesi percorsi quasi 700mila chilometri - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Dalla Terra alla Luna, andata e ritorno. Seicentosettantatettemila chilometri messi su strada dai fiorentini, che hanno scelto di optare per la bicicletta piuttosto che prendere auto o scooter. Un risparmio di Co2 pari a 103.417... (Firenzetoday.it)

Il piano per contrastare le alluvioni : “Argini e tracimazioni controllate. Un progetto da quattro miliardi” - . “Il primo è quello della tracimazione controllata. Per cui principalmente il territorio del bolognese, del ravennate e una parte di territorio ferrarese nella parte argentana. Siamo dunque in attesa di risposta da parte dei ministeri competenti”. Quali sono le aree che avete preso in considerazione? “Le stesse che proprio in questi giorni sono state travolte dagli eventi alluvionali. (Ilrestodelcarlino.it)