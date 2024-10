ATP di Stoccolma, Berrettini vola agli ottavi di finale: ora attende Stricker (Di martedì 15 ottobre 2024) Stoccolma – Matteo Berrettini vince il derby tutto italiano all’ATP di Stoccolma e vola agli ottavi di finale. Batte Luciano Darderi per 6-4, 6-3 e ora attende di giocare con D. Stricker per puntare ai quarti della competizione. Dopo l’infortunio agli addominali e Shanghai, prosegue la stagione dell’Azzurro. Foto Sposito/FITP da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024)– Matteovince il derby tutto italiano all’ATP didi. Batte Luciano Darderi per 6-4, 6-3 e oradi giocare con D.per puntare ai quarti della competizione. Dopo l’infortunioaddominali e Shanghai, prosegue la stagione dell’Azzurro. Foto Sposito/FITP da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

