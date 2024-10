Arrivano piogge e freddo a Salerno: le previsioni per il weekend (Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimi scampoli d’estate ottobrina in Campania, da venerdì arriva una perturbazione atlantica foriera di piogge e temporali anche localmente intensi. Il guasto del tempo si concretizzerà già a partire dal pomeriggio/sera di giovedì, quando si assisterà ad un graduale aumento della copertura Salernotoday.it - Arrivano piogge e freddo a Salerno: le previsioni per il weekend Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimi scampoli d’estate ottobrina in Campania, da venerdì arriva una perturbazione atlantica foriera die temporali anche localmente intensi. Il guasto del tempo si concretizzerà già a partire dal pomeriggio/sera di giovedì, quando si assisterà ad un graduale aumento della copertura

Meteo - torna l'estate ma per poco. Arrivano piogge e temporali. Le previsioni in Puglia - Torna l'estate, o quasi anche in Puglia. Le previsioni meteo per la settimana descrivono un ottobre all'insegna di temperature altalenanti. Il mese si aprirà infatti... (Quotidianodipuglia.it)

Meteo Italia : Arrivano piogge giovedì e venerdì - sole e temperature miti altrove - leggi tutto . Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni. Roma - Previste nuove precipitazioni nel fine settimana, ma il sole non mancherà e il clima rimarrà mite. . Questo anticiclone dinamico avrà un impatto maggiore sulle regioni centro-meridionali. Giovedì: Al Nord, si prevede. . Questo vasto sistema vorticoso dà vita a una lunga e intensa perturbazione che colpirà l'Europa centro-occidentale ... (Abruzzo24ore.tv)

Monte Mario choc : arrivano le piogge e la collina è a rischio crollo - Corsa contro il tempo in Campidoglio per mettere in sicurezza la collina di Monte Mario dal rischio frana prima della prossima allerta meteo. Inoltre, per ricreare velocemente l'effetto contenitivo delle radici, si procederà all'idrosemina: una tecnica che prevede l'uso di sementi e collanti per riportare il suolo alle condizioni pre-incendio. (Iltempo.it)