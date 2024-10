Arriva la Superluna Piena in Ariete il 17 ottobre 2024: non permettiamo a nessuno di metterci i piedi in testa (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 17 ottobre 2024 alle 13:30 ci sarà la Luna Piena nel segno dell'Ariete: simbolicamente l'io vuole il suo spazio, soprattutto nei rapporti. Chi si sente ignorato non lo sopporterà più. Ariete, Bilancia, Cancro e Capricorno i segni più toccati. Fanpage.it - Arriva la Superluna Piena in Ariete il 17 ottobre 2024: non permettiamo a nessuno di metterci i piedi in testa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 17alle 13:30 ci sarà la Lunanel segno dell': simbolicamente l'io vuole il suo spazio, soprattutto nei rapporti. Chi si sente ignorato non lo sopporterà più., Bilancia, Cancro e Capricorno i segni più toccati.

