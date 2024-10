Angelina Mango stop al tour per problemi di salute | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Solo ieriè finita al centro delle cronache per via di un video in cui, a detta di molti utenti del web, irriconoscibile, oggi torna sui social, ma questa volta con un comunicato stampa, in cui annuncia unodel suoa causa didi. Il video finito al centro delle critiche annunciava proprio l’inizio deldella cantante ex Amici e vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il filmato, conche annunciava ai fan l’inizio delmusicale, aveva scatenato una valanga di commenti sui social. “Ho dovuto guardarlo più volte per capire che eri tu”, “Eri bellissima anche prima, ma hai fatto un cambiamento incredibile in tutti i sensi”, si leggeva tra i commenti. Alcuni commenti hanno espresso preoccupazione per ladella : “Ha perso almeno 10 chili”. “Ma cosa ti è successo?”.