Zona stazione sotto controllo: cinque pusher nei guai, uno è minore (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Nel weekend appena trascorso, la polizia ha denunciato cinque persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone intorno alla stazione, dalla Galleria 2 agosto, al Pincio, a piazza XX settembre, monitorate dopo i Bolognatoday.it - Zona stazione sotto controllo: cinque pusher nei guai, uno è minore Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Nel weekend appena trascorso, la polizia ha denunciatopersone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone intorno alla, dalla Galleria 2 agosto, al Pincio, a piazza XX settembre, monitorate dopo i

