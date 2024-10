Zachary Levi, l’attore americano che sostiene Trump: “Così ho ‘suicidato’ la mia carriera ad Hollywood” (Di lunedì 14 ottobre 2024) l’attore professionista Zachary Levi, protagonista nel film Shazam della DC comics, dopo essere intervenuto ad un Comizio Pro-Trump in Michigan a settembre giudicò la sua comparsa come un atto di “Suicidio della carriera”. A detta sua, quella è stata una pietra tombale per le sue possibilità di lavorare ancora alla “molto liberale” Hollywood: in America è comune utilizzare la parola “liberale” per indicare le ideologie progressiste. La sua fede cristiana si è fatta sentire anche durante il suo intervento, Così come il grande supporto nei confronti di politici come Robert Kennedy Jr e Tulsi Gabbard. Zachary Levi, un attore fuori dal coro Zachary Levi ha inoltre moderato una conversazione tra Robert Kennedy Junior e Tulsi Gabbard lo stesso giorno del suo discorso a favore della rinnovata candidatura di Donald Trump. Secoloditalia.it - Zachary Levi, l’attore americano che sostiene Trump: “Così ho ‘suicidato’ la mia carriera ad Hollywood” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)professionista, protagonista nel film Shazam della DC comics, dopo essere intervenuto ad un Comizio Pro-in Michigan a settembre giudicò la sua comparsa come un atto di “Suicidio della”. A detta sua, quella è stata una pietra tombale per le sue possibilità di lavorare ancora alla “molto liberale”: in America è comune utilizzare la parola “liberale” per indicare le ideologie progressiste. La sua fede cristiana si è fatta sentire anche durante il suo intervento,come il grande supporto nei confronti di politici come Robert Kennedy Jr e Tulsi Gabbard., un attore fuori dal coroha inoltre moderato una conversazione tra Robert Kennedy Junior e Tulsi Gabbard lo stesso giorno del suo discorso a favore della rinnovata candidatura di Donald

