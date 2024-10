Yulia al GF tra l’attrazione per Giglio e la strigliata di Signorini: “Pensi che voi siate icone? Non ti allargare” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande Fratello Yulia Bruschi ha fatto chiarezza sull'uomo che l'aspetta fuori, ma ha anche precisato che al momento quella con Giglio è solo un'amicizia nonostante l'attrazione fisica. Fanpage.it - Yulia al GF tra l’attrazione per Giglio e la strigliata di Signorini: “Pensi che voi siate icone? Non ti allargare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Grande FratelloBruschi ha fatto chiarezza sull'uomo che l'aspetta fuori, ma ha anche precisato che al momento quella conè solo un'amicizia nonostante l'attrazione fisica.

