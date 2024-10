Valerio attacca pesantemente Gianni a Uomini e Donne, interviene Maria (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgnai e Valerio. I due si sono confrontati in merito agli ultimi epiloghi della loro conoscenza. Ad un certo punto, però, la situazione è totalmente degenerata. Il cavaliere, infatti, è stato attaccato da tutti i presenti in studio, specie Gianni Sperti, e ne p derivata una discussione molto accesa. A seguire, poi, sono stati toccati anche altri argomenti. Valerio liquida Gemma e attacca Gianni: scena surreale a Uomini e Donne La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è subito cominciata con il botto. Nello specifico, si è vista un’esterna tra Gemma e Valerio, i quali hanno deciso di uscire di nuovo dopo quanto accaduto nella precedente puntata di UeD. L’esterna tra loro è andata mediamente, anche se i due hanno rivelato di aver notato una certa freddezza. Tutto.tv - Valerio attacca pesantemente Gianni a Uomini e Donne, interviene Maria Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella puntata di oggi disi è partiti da Gemma Galgnai e. I due si sono confrontati in merito agli ultimi epiloghi della loro conoscenza. Ad un certo punto, però, la situazione è totalmente degenerata. Il cavaliere, infatti, è statoto da tutti i presenti in studio, specieSperti, e ne p derivata una discussione molto accesa. A seguire, poi, sono stati toccati anche altri argomenti.liquida Gemma e: scena surreale aLa puntata del 14 ottobre diè subito cominciata con il botto. Nello specifico, si è vista un’esterna tra Gemma e, i quali hanno deciso di uscire di nuovo dopo quanto accaduto nella precedente puntata di UeD. L’esterna tra loro è andata mediamente, anche se i due hanno rivelato di aver notato una certa freddezza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spoiler settimanali Uomini e Donne : Valerio va via - notti di passione e liti - Lei dirà di non voler essere vista come una ragazza volubile e fragile solo perché ha mostrato un po’ di debolezze. Tra i momenti degni di nota, poi, ci sarà un blocco dedicato a Mario Cusitore e Morena. Questa confessione, ovviamente, solleverà un polverone non indifferente. Infine, poi, arriverà un nuovo cavaliere per Gemma e uno per Barbara De Santi. (Tutto.tv)

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Gemma caccia Valerio - ma lui ritorna ancora (VIDEO) - Oggi venerdì 11 ottobre, nella nuova puntata di Uomini e Donne, su Canale5, dopo essere stato cacciato da Gemma Galgani, Valerio non si arrende e torna (ancora) in studio!. (Comingsoon.it)

Caos a Uomini e Donne - prima il regalo piccante poi lo schiaffo : “Vattene prima che ti tiro una scarpa”. Nervi tesi tra Gemma e Valerio - A venire alle mani, a sorpresa, è Gemma Galgani, che nella puntata in onda il 9 ottobre perde le staffe di fronte all’ennesima presa in giro del pretendente di turno. Una volta rientrato, però, si scopre che ha chiamato un’altra amica, e non quella coinvolta nella segnalazione. Prima di darsela a gambe, il pretendente si avvicina a Gemma che gli assesta uno schiaffo in faccia: “Vattene prima che ... (Ilfattoquotidiano.it)