Uomini e Donne, Maura Vitali: "Mario Cusitore? Si è fatto influenzare! Morena e la Smart? Io al posto suo…"

Nell'ultima puntata di Casa Lollo, format social ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, l'attesa ospite è stata Maura Vitali. Maura, ex dama di Uomini e Donne, dopo la storia naufragata con Gianluca Rocchetti, aveva fatto ritorno nel dating show di Canale 5 per conoscere meglio Mario Cusitore. Questa decisione, però, aveva sollevato diverse critiche anche da parte dell'ex stesso, il quale la riteneva una scelta incoerente e di comodo, visto che la Vitali non aveva mai particolarmente apprezzato il cavaliere napoletano prima di allora. Oggi la bella pugliese ha avuto modo di chiarire la sua posizione, specificando che già al primo colloquio con la redazione si era detta interessata a Mario, quando era ancora corteggiatore di Ida Platano. L'orario di messa in onda della trasmissione – ha spiegato – è per lei orario di lavoro, pertanto non era a conoscenza dei ruoli.

