Umbria, quindicenne accoltellato e rapinato al luna park (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 ani è stato accoltellato, picchiato e rapinato da due coetanei ai “Baracconi” a Perugia. A scatenare sarebbe stata la gelosia di uno dei due aggressori dopo aver visto il giovane con una ragazza.L’episodio è avvenuto a Pian di Massiano sabato, poche ore dopo l’apertura del Ternitoday.it - Umbria, quindicenne accoltellato e rapinato al luna park Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 ani è stato, picchiato eda due coetanei ai “Baracconi” a Perugia. A scatenare sarebbe stata la gelosia di uno dei due aggressori dopo aver visto il giovane con una ragazza.L’episodio è avvenuto a Pian di Massiano sabato, poche ore dopo l’apertura del

Perugia - quindicenne accoltellato e rapinato al luna park - Un ragazzo di 15 ani è stato accoltellato, picchiato e rapinato da due coetanei ai "Baracconi" a Perugia. A scatenare sarebbe stata la gelosia di uno dei due aggressori dopo aver visto il giovane con una ragazza. L'episodio è avvenuto a Pian di Massiano sabato, poche ore dopo l'apertura del...

