Tre ragazzi si schiantano con l'auto contro un muro nel Lecchese: uno è gravissimo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tre ragazzi di 20, 22 e 25 anni si sono schiantati contro un muro nella serata del 13 ottobre a Oliveto Lario (Lecco). Uno di loro è ricoverato in condizioni gravissime e in prognosi riservata.

Incidente a Oliveto Lario : auto con tre ragazzi si schianta contro un muro. Uno di loro è grave - Il ragazzo più grave, una volta stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese con il mezzo di emergenza aereo: è ricoverato in prognosi riservata. Gli altri due invece sono stati portato in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Oliveto Lario (Lecco), 14 ottobre 2024 – Grave incidente domenica sera a Oliveto Lario. (Ilgiorno.it)

