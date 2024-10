Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-10-2024 ore 08:00

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione trafficate tutte le consolari in ingresso in città e maggiori disagi al momento su via Aurelia con code da via di Casal Lumbroso a via Aurelia Antica è lungo la linea concludi all’altezza di Malborghetto è da Labaro a via dei Due Ponti stessa situazione lungo la Salaria Dove troviamo code a tratti da Villa Spada la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via Nomentana via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico rallentamenti e code sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est e sulla diramazioneSud a Torrenova al Raccordo altri code sulla Cristoforo Colombo tra Casal Palocco il Vitinia è lungo la Pontina da raccordo a via Cristoforo Colombo a Monteverde da oggi al 28 ottobre lavori a via di Donna Olimpia con riduzione di carreggiata via Giovanni Filippo Ingrassia in via Vitellia possibili rallentamenti e ...