Tra tempo stabile e maltempo, le previsioni: inizia una settimana altalenante (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se ti stai chiedendo quando torna il maltempo in Italia, ecco le ultime previsioni meteo. La settimana che inizia lunedì 14 ottobre 2024 sarà caratterizzata da condizioni di stabilità grazie all’alta pressione, ma non durerà a lungo. A partire da mercoledì, infatti, una perturbazione atlantica porterà piogge, temporali e un brusco calo delle temperature in tutto il Paese. Alta pressione fino a metà settimana, poi cambia tutto Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, l’inizio della settimana vedrà prevalere condizioni di bel tempo, con temperature che supereranno i 24-25 gradi al Centro-Sud e nelle isole maggiori, grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana. Lunedì e martedì saranno giornate stabili e miti, con cieli sereni soprattutto al Sud, mentre al Nord ci sarà qualche pioggia isolata sulle regioni occidentali e nubi sparse. Urbanpost.it - Tra tempo stabile e maltempo, le previsioni: inizia una settimana altalenante Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Se ti stai chiedendo quando torna il malin Italia, ecco le ultimemeteo. Lachelunedì 14 ottobre 2024 sarà caratterizzata da condizioni di stabilità grazie all’alta pressione, ma non durerà a lungo. A partire da mercoledì, infatti, una perturbazione atlantica porterà piogge,rali e un brusco calo delle temperature in tutto il Paese. Alta pressione fino a metà, poi cambia tutto Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, l’inizio dellavedrà prevalere condizioni di bel, con temperature che supereranno i 24-25 gradi al Centro-Sud e nelle isole maggiori, grazie alla presenza di un campo di alta pressione di origine africana. Lunedì e martedì saranno giornate stabili e miti, con cieli sereni soprattutto al Sud, mentre al Nord ci sarà qualche pioggia isolata sulle regioni occidentali e nubi sparse.

