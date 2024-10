Lanazione.it - Torna Volterragusto con tartufi, degustazioni e itinerari gastronomici

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Volterra (Pisa), 14 ottobre 2024 - Conto alla rovescia cominciato per la nuova attesissima edizione di, evento che come sempre riempirà di sapori ed iniziative per tutta la famiglia l'autunno toscano nei due fine settimana del 26-27 ottobre e ancora dell'1-3 novembre (sabato dalle ore 15 alle ore 20, gli altri giorni dalle ore 10 alle ore 20). Nella suggestiva cornice offerta da alcuni luoghi simbolo di Volterra – da Piazza dei Priori alle Logge di Palazzo Pretorio, passando per la Saletta di Via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti, Via Gramsci, il Foyer del Teatro Persio Flacco, la frazione di Mazzolla – a fare gli onori di casa sarà il pregiato tartufo locale, protagonista della XXVI Mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici dell’alta Valdicecina.