Tagli di capelli e traumi: gli effetti positivi di un cambiamento drastico Life&People.it Gesto abitudinario, routine consolidata che afferisce alla sfera del benessere quotidiano e della cura di sé. In alcuni casi, frattura totale con il passato, istintiva chiusura di un cerchio e primo passo verso un nuovo capitolo dell'esistenza. Affidare il proprio look al parrucchiere di fiducia e alle sue forbici fa parte della nostra autostima, è un atto coraggioso dalle svariate implicazioni psicologiche, non a caso, secondo gli esperti, i traumi dei nostri capelli sono lo specchio delle vicissitudini vissute nei meandri più reconditi dell'animo umano. Caduta, rottura, assottigliamento o desquamazione del cuoio capelluto: tutte possibili manifestazioni fisiologiche di un malessere interiore.

