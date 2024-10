Tabellone Atp Anversa 2024: risultati e accoppiamenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Tabellone del torneo Atp 250 di Anvesa 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Belgio. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Non ci sono tennisti italiani al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone ATP Anversa 2024 PRIMO TURNO (1) De Minaur bye Carballes Baena b Koepfer 6-4 6-0 Gaston vs (Q) Vatutin (7) Navone b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildel torneo Atp 250 di Anvesa: eccodi questo appuntamento di fine stagione in Belgio. L’australiano Alex De Minaur, in piena corsa per un posto alle ATP Finals di fine anno, torna in campo dopo l’infortunio ed è la prima testa di serie del tradizionale evento indoor belga. Un draw molto aperto, con Tsitsipas, Auger-Aliassime e Baez dal n°2 al n°4 che di certo non sono nel loro miglior momento di forma. Non ci sono tennisti italiani al via. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1) De Minaur bye Carballes Baena b Koepfer 6-4 6-0 Gaston vs (Q) Vatutin (7) Navone b.

