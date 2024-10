Sorrentino: “Baggio, un vice Maradona. Lasciatemi dire una cosa sul Napoli di Conte” | VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista Oscar celebra Napoli e il Napoli a ‘Che Tempo Che Fa’ Notizie calcio Napoli. Paolo Sorrentino, regista premio Oscar e grandissimo tifoso del Napoli, è stato ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo film, “Parthenope”. Durante l’intervista, Sorrentino ha regalato momenti di puro divertimento, mescolando cinema e calcio, con il Napoli come protagonista assoluto dei suoi racconti. Sorrentino su Baggio e Maradona Uno dei momenti più apprezzati della serata è stato quando si è parlato di Roberto Baggio. Quando Fazio ha annunciato la presenza di Guardiola e Baggio nello studio, Sorrentino ha risposto con una battuta fulminea e ironica: “Baggio? È il vice Maradona, che scherziamo”. Un omaggio al Pibe de Oro, che ancora oggi è il simbolo indiscusso del calcio napoletano. Napolipiu.com - Sorrentino: “Baggio, un vice Maradona. Lasciatemi dire una cosa sul Napoli di Conte” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il regista Oscar celebrae ila ‘Che Tempo Che Fa’ Notizie calcio. Paolo, regista premio Oscar e grandissimo tifoso del, è stato ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo film, “Parthenope”. Durante l’intervista,ha regalato momenti di puro divertimento, mescolando cinema e calcio, con ilcome protagonista assoluto dei suoi racconti.suUno dei momenti più apprezzati della serata è stato quando si è parlato di Roberto. Quando Fazio ha annunciato la presenza di Guardiola enello studio,ha risposto con una battuta fulminea e ironica: “? È il, che scherziamo”. Un omaggio al Pibe de Oro, che ancora oggi è il simbolo indiscusso del calcio napoletano.

