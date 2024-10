Sinner, non c’è niente da fare: si è dovuto arrendere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik Sinner, a volte è inutile anche solo pensare di potersi opporre ad un destino già segnato: non c’era niente da fare. Diciamoci la verità. Non ha fatto piacere a nessuno, fondamentalmente, che Tomas Machac abbia fermato la corsa di Carlos Alcaraz. Se lo spagnolo avesse vinto la sfida, sarebbe arrivato in semifinale. E lì avrebbe incontrato, a pochi giorni di distanza dal loro ultimo ed accesissimo duello, il suo rivale numero 1: l’azzurro Jannik Sinner. Successo clamoroso per Jannik Sinner (LaPresse) – Ilveggente.itVederli giocare è sempre un piacere, capaci come sono di fomentarsi a vicenda e di dare il meglio di sé ogni volta che il tabellone li mette l’uno contro l’altro. Ma tant’è. L’appuntamento oramai saltato è solo rinviato. Ilveggente.it - Sinner, non c’è niente da fare: si è dovuto arrendere Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Jannik, a volte è inutile anche solo pensare di potersi opporre ad un destino già segnato: non c’erada. Diciamoci la verità. Non ha fatto piacere a nessuno, fondamentalmente, che Tomas Machac abbia fermato la corsa di Carlos Alcaraz. Se lo spagnolo avesse vinto la sfida, sarebbe arrivato in semifinale. E lì avrebbe incontrato, a pochi giorni di distanza dal loro ultimo ed accesissimo duello, il suo rivale numero 1: l’azzurro Jannik. Successo clamoroso per Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itVederli giocare è sempre un piacere, capaci come sono di fomentarsi a vicenda e di dare il meglio di sé ogni volta che il tabellone li mette l’uno contro l’altro. Ma tant’è. L’appuntamento oramai saltato è solo rinviato.

Niente da fare per Sinner : stavolta non ha scampo - Lanciandosi, come vedrete, in una disamina estremamente particolare, che non ha riguardato solo Rafa e Roger, ma anche i beniamini della nuova generazione. L’iberico è sceso in campo molto di rado, negli ultimi due anni, ragion per cui sapevamo che era solo questione di tempo. itAlla sua assenza, come del resto, a suo tempo, a quella dello svizzero, ci eravamo abituati già da un po’. (Ilveggente.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - niente Sinner-Alcaraz in semifinale : Machac elimina lo spagnolo e sfida Jannik - Alcaraz non riesce a trovare le giuste contromisure ed è costretto a subire: in apertura arriva subito il primo break dell’incontro in favore del ceco, che si porta sul 2-1. Un errore pesante dello spagnolo col dritto gli regala due occasioni per il 6-5: Machac non sfrutta la prima, ma sul 30-40 sfodera un grande passante di rovescio che gli permette di andare a servire per il match. (Sportface.it)

Sinner - che show : mai visto niente del genere - Una stagione che, provate a dire il contrario, ha regalato ai tifosi azzurri talmente tante di quelle emozioni che potremmo definirci sazi. Sinner & Co. . Non resta che avviare, a questo punto, il conto alla rovescia. Allo show prenderà parte anche Marco Mengoni (AnsaFoto) – Ilveggente. Per inaugurare la settimana torinese dedicata al grande tennis, si è ben pensato di organizzare uno ... (Ilveggente.it)