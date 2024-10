Primacampania.it - Rissa in piazza Cavour a Napoli: 5 giovani stranieri in ospedale

NAPOLI – Non sono in pericolo di vita i cinque giovani, tutti di origine straniera e di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che questa mattina si sono presentati all'ospedale Pellegrini di Napoli per farsi medicare le ferite riportate. I carabinieri della compagnia Centro, intervenuti presso il nosocomio, stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i cinque ragazzi sarebbero rimasti coinvolti in una rissa avvenuta nelle prime ore del mattino in piazza Cavour, non lontano dall'ospedale. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e identificare eventuali altri partecipanti.