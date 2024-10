Riforma infermieri, nuovi corsi di laurea e possibilità di fare prescrizioni: contrari i medici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il lavoro degli infermieri così come lo conosciamo oggi sta per cambiare radicalmente. Il ministero della Salute italiano, infatti, ha annunciato infatti l’arrivo di tre nuove corsi di laurea magistrale a indirizzo clinico per questa figura professionale e la possibilità per gli infermieri specializzati di poter fare le prescrizioni per dispositivi infermieristici. Una Riforma decisamente epocale, contro la quale tuttavia si sono già schierati i medici italiani e le loro associazioni di rappresentanza che mettono in dubbio la competenza diagnostica degli infermieri. I nuovi corsi di laurea per gli infermieri Così come anticipato nei giorni scorsi dal ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione del Consiglio Nazionale della FNOPI tenutosi a Roma, per gli infermieri italiani il dicastero ha previsto tre nuove lauree magistrali. Quifinanza.it - Riforma infermieri, nuovi corsi di laurea e possibilità di fare prescrizioni: contrari i medici Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il lavoro deglicosì come lo conosciamo oggi sta per cambiare radicalmente. Il ministero della Salute italiano, infatti, ha annunciato infatti l’arrivo di tre nuovedimagistrale a indirizzo clinico per questa figura professionale e laper glispecializzati di poterleper dispositivistici. Unadecisamente epocale, contro la quale tuttavia si sono già schierati i medici italiani e le loro associazioni di rappresentanza che mettono in dubbio la competenza diagnostica degli. Idiper gliCosì come anticipato nei giorni sdal ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione del Consiglio Nazionale della FNOPI tenutosi a Roma, per gliitaliani il dicastero ha previsto tre nuove lauree magistrali.

