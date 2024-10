Riceve una mail dal partner commerciale e paga 23mila euro. Era una truffa: soldi svaniti nel nulla (Di lunedì 14 ottobre 2024) FABRIANO -Un imprenditore fabrianese è stato vittima di una truffa online chiamata "man in the middle", perdendo 23mila euro. Dopo aver ricevuto una mail dall'indirizzo del suo partner commerciale, con cui collabora da anni, in cui veniva comunicato il cambio dell’IBAN per i pagamenti Anconatoday.it - Riceve una mail dal partner commerciale e paga 23mila euro. Era una truffa: soldi svaniti nel nulla Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) FABRIANO -Un imprenditore fabrianese è stato vittima di unaonline chiamata "man in the middle", perdendo. Dopo aver ricevuto unadall'indirizzo del suo, con cui collabora da anni, in cui veniva comunicato il cambio dell’IBAN per imenti

