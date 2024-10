Premio Parodi 2024: vince la catalana Sandra Bautista (Di lunedì 14 ottobre 2024) È Sandra Bautista da Barcellona a vincere la 17a edizione del Premio Andrea Parodi, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 10 al 12 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. Per l’artista catalana è un trionfo: a lei anche il Premio della critica, le menzioni per musica e arrangiamento, il Premio Bianca d’Aponte International e il Premio dei giovani in sala. Il Premio della giuria internazionale va all’argentino Gabo Naas, mentre quello per la migliore cover di un brano di Andrea Parodi se lo aggiudicano ex aequo il columbiano Valdi (a cui va anche la menzione per il miglior interprete) e il siciliano Cico Messina, che porta a casa anche il Premio dei concorrenti. Al friulano Alvise Nodale va infine la menzione per il miglior testo. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Èda Barcellona are la 17a edizione delAndrea, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 10 al 12 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. Per l’artistaè un trionfo: a lei anche ildella critica, le menzioni per musica e arrangiamento, ilBianca d’Aponte International e ildei giovani in sala. Ildella giuria internazionale va all’argentino Gabo Naas, mentre quello per la migliore cover di un brano di Andrease lo aggiudicano ex aequo il columbiano Valdi (a cui va anche la menzione per il miglior interprete) e il siciliano Cico Messina, che porta a casa anche ildei concorrenti. Al friulano Alvise Nodale va infine la menzione per il miglior testo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari : a Sandra Bautista il ‘Premio Andrea Parodi’ per la World music - L'articolo Cagliari: a Sandra Bautista il ‘Premio Andrea Parodi’ per la World music sembra essere il primo su L'Opinionista. Per l’artista catalana è un trionfo: a lei anche il premio della critica, le menzioni per musica e arrangiamento, il Premio Bianca d’Aponte International e il premio dei giovani in sala. (Lopinionista.it)

Scopri il Premio Andrea Parodi Un Evento Imperdibile di World Music con Antonello Salis e Altri Grandi Artisti - Inoltre, sul palco si esibiranno due cantautrici italiane di grande valore: Patrizia Laquidara e Flo, vincitrice del Premio Parodi nel 2014. Ha poi intrapreso una carriera solista di grande successo, specializzandosi nella world music. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione presso il Boxoffice Sardegna (telefono: 070 657428 – email: info@boxofficesardegna. (Spettacolo.periodicodaily.com)

Premio Andrea Parodi - memoria e futuro - Sono passate quasi due decadi da quel 17 ottobre 2006 quando Andrea Parodi se ne andò via eppure la sua musica continua a risuonare e intrigare, interpretata da giovani musicisti […] The post Premio Andrea Parodi, memoria e futuro first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)