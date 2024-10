Sport.quotidiano.net - Prato, quattro sberle a Piacenza. Così non va

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CALCIO SERIE D Deprimente. E’ l’aggettivo giusto per descrivere il momento attraversato dal, che anon disputa nemmeno un cattivo primo tempo, nonostante lo svantaggio, ma poi nella ripresa sostanzialmente non scende in campo, subendo altre reti e tornando a casa con sulle spalle il peso della terza sconfitta consecutiva. I padroni di casa invece si rilanciano dopo il cambio in panchina. E chissà che adesso anche la società laniera non pensi davvero di sostituire Maurizio Ridolfi, dopo averlo confermato a più riprese. Allo stadio Leonardo Garilli, in occasione della sesta giornata del girone D di serie D, Remedi e compagni subiscono una dura lezione. Biancorossi in vantaggio nel primo tempo con Mauri, uno dei migliori. Nella seconda frazione poi va in scena il Recino show, con il centravanti numero 9 a firmare una tripletta.