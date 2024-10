Lanazione.it - Ponte Buggianese col mal di gol. Altro pareggio con il Ponsacco

(Di lunedì 14 ottobre 2024)0 Mobilieri0 : Rizzato, Aiazzi, Kapidani, Pievani, Palmese, Sanzone (43’ st Ferrari), Martinelli, Bellandi G. (18’ st Gianotti), Fantini (24’ st Granucci), Sgherri, Gargani. A disp. Calu, Cecchi, Bellandi F., Seghi, Zani, Chelini. All. Vettori. MOBILIERI: Campinotti, Gemignani (43’ st Pacifico), Bagnoli, Volpi, Colombini, Regoli, Fischer (30’ st Pallecchi), Borselli, Mengali, Morana, Guerrucci (24’ st Crecchi). A disp. Profeti, Pisani, Penco, Pini, Marrocco, Steffich. All. Macelloni. Arbitro: Fioravanti di Firenze. Quartodi fila per ilche continua a soffrire per la malattia del gol. Senza reti anche la gara con il Mobilieri. Buon primo tempo dei pontigiani, che costruiscono alcune occasioni da gol, non sfruttate però a dovere.