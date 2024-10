Orlando: “Non è il Napoli di due anni fa, ma se gli dai margine poi è difficile riprendere Conte” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Orlando: “E’ cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio ” A parlare di Italia e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando. Queste le sue parole: C’era una volta il capitano bandiera e la fascia a turno non fa crescere più in personalità i giocatori: è così?“E’ cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio. Alla Fiorentina ha fatto il capitano Kouamè, mi pare la lotteria la fascia di capitano”. Inter e Juventus, test contro Roma e Lazio nel prossimo weekend:“Sono due belle partite, Juve con tante assenze ma una rosa che può sopperire a questo. Arriva una Lazio che ha equilibrio. Serve la migliore Juve se vuole portare a casa punti. La Lazio mi diverte tanto. La Roma credo che viva questo momento con poca serenità. L’Inter ha una grande chance. Terzotemponapoli.com - Orlando: “Non è il Napoli di due anni fa, ma se gli dai margine poi è difficile riprendere Conte” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024): “E’ cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio ” A parlare di Italia e non solo ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, è stato l’ex calciatore Massimo. Queste le sue parole: C’era una volta il capitano bandiera e la fascia a turno non fa crescere più in personalità i giocatori: è così?“E’ cambiato anche il calcio. Al Milan oggi Theo è importante ma non è un esempio. Alla Fiorentina ha fatto il capitano Kouamè, mi pare la lotteria la fascia di capitano”. Inter e Juventus, test contro Roma e Lazio nel prossimo weekend:“Sono due belle partite, Juve con tante assenze ma una rosa che può sopperire a questo. Arriva una Lazio che ha equilibrio. Serve la migliore Juve se vuole portare a casa punti. La Lazio mi diverte tanto. La Roma credo che viva questo momento con poca serenità. L’Inter ha una grande chance.

