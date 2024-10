Nations League: Asllani trascina l'Albania. LIVE Belgio-Francia e Germania-Olanda (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo l`Italia questa sera in Nations League. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-Albania (Gruppo 1 della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo l`Italia questa sera in. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-(Gruppo 1 della

DIRETTA Nations League - Italia-Israele 0-0 | Si parte LIVE - Spalletti ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Madmon, Abu Fani, Haziza; Kanichowsky, Gloch; Baribo. FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-ISRAELE ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. In inferiorità numerica è, poi, arrivata la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ grazie alle realizzazioni firmate De ... (Calciomercato.it)

Cecchini sul tetto dello stadio di Italia-Israele : clima surreale per la partita di Nations League - Sul tetto del Bluenergy Stadium di Udine sono posizionati i cecchini. Misure di sicurezza altissime durante la partita di Nations League tra Italia e Israele.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Italia-Israele 0-0 - Nations League calcio in DIRETTA : Donnarumma in panchina - gioca Vicario -  L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio. 20. La squadra di Luciano Spalletti giocherà oggi al Bluenergy Stadium di Udine con qualche cambio di formazione rispetto alla sfida contro il Belgio, con l’obiettivo di mantenere il primo posto nel Gruppo 2, dove la Francia è in agguato a breve ... (Oasport.it)