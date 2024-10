Secoloditalia.it - Mantovano incontra il direttore della Cia Burns, l’intesa è solida: «Rapporti eccellenti tra i nostri servizi segreti»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Crisi internazionali che coinglobano via via sempre più soggetti in trincea e con i casi di dossieraggio in esponenziale aumento e gli spioni che sbirciano e si infiltrano da ogni dove, il tema sicurezza informatica e del monitoraggio attivo ad opera dell’intelligence guadagna i vertici dell’agenda. Ed è in questo contesto che si è svolto a Roma, questa mattina a Palazzo Chigi, l’incontro tra l’Autorità delegata per la SicurezzaRepubblica, Sottosegretario Alfredo, e ilCia, William Joseph, accompagnato dall’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America, Jack Markell. «È stata l’occasione per riconfermare glibilaterali tra le rispettive Intelligence e per fare il punto sui principali fronti di crisi internazionali», rende noto Palazzo Chigi sull’evento.