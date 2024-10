Notizie.com - Manovra, accise gasolio e rischio aumenti prezzi: “Impossibile intervenire senza rincari”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Non si possono aumentare leun rincaro del prezzo del carburante. L’accisa mobile è l’unica via possibile“. Di fronte all’ipotesi della revisione al rialzo delledelche al momento sono più basse rispetto alla benzina, i sindacati tornano a proporre l’accisa mobile.del. La parola al sindacato (Canva) – notizie.comQuesta mattina, lunedì 14 ottobre, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha parlato di “allineamento” fra ledi benzina (che scenderanno) e diesel (che saliranno). Nel Piano strutturale di Bilancio sembra questa la strada che il governo ha intenzione di intraprendere nella prossima. Allo stesso tempo però, i rappresentanti della maggioranza di governo non parlano affatto di rincaro dei carburanti e anzi, ribadiscono che non ci sarà alcun aumento dei, né di tasse.